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На фасад Кирилловской церкви в Киеве вернули воссозданные старинные иконы, потерянные более 100 лет назад

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На фасад Кирилловской церкви в Киеве вернули воссозданные старинные иконы, потерянные более 100 лет назад

Кирилловская церковь/kyivpastfuture.com.ua

Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII века.

В музее Кирилловская церковь в Киеве презентовали иконы Ватопедской Богородицы и Святого Мелетия Антиохийского, недавно установленные на северном фасаде храма.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального заповедника "София Киевская".

Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII в. К сожалению, оригиналы не сохранились до настоящего времени, они были утрачены в середине XIX века.

Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований / ©
Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований

Старинные реликвии храма удалось восстановить благодаря поддержке меценатов.

Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований.

Напомним, к Замку Ричарда хотят приделать мансарду из газоблока.

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Дата публикации
Просмотры
286
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