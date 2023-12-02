На фасад Кирилловской церкви в Киеве вернули воссозданные старинные иконы, потерянные более 100 лет назад

Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII века.
В музее Кирилловская церковь в Киеве презентовали иконы Ватопедской Богородицы и Святого Мелетия Антиохийского, недавно установленные на северном фасаде храма.
Об этом сообщается на Facebook-странице Национального заповедника "София Киевская".
Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII в. К сожалению, оригиналы не сохранились до настоящего времени, они были утрачены в середине XIX века.
Старинные реликвии храма удалось восстановить благодаря поддержке меценатов.
Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований.
Напомним, к Замку Ричарда хотят приделать мансарду из газоблока.
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