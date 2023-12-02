На фасад Кирилловской церкви в Киеве вернули воссозданные старинные иконы, потерянные более 100 лет назад

Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII века.

В музее Кирилловская церковь в Киеве презентовали иконы Ватопедской Богородицы и Святого Мелетия Антиохийского, недавно установленные на северном фасаде храма.

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального заповедника "София Киевская".

Как доказывают исследования, эти иконы были созданы и размещены на северном фасаде конце XVII в. К сожалению, оригиналы не сохранились до настоящего времени, они были утрачены в середине XIX века.

Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований

Старинные реликвии храма удалось восстановить благодаря поддержке меценатов.

Воспроизвел старинные иконы скульптор Александр Моргацкий на основе научных исследований.

Напомним, к Замку Ричарда хотят приделать мансарду из газоблока.

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