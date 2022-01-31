На дорогах Киева заметили такси Bentley: сколько стоит удовольствие (фото)

Самое дорогое предложение в Киеве – такси за 2 тысячи гривен.
На дорогах Киева заметили элитный автомобиль Bentley Flying Spur в одной из служб такси. Вызвать такой автомобиль будет стоить минимум 900 гривен.
Соответствующее фото опубликовал бывший глава Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов в Facebook.
"Тяжелая жизнь киевских богачей — вынуждены "таксовать"... Какой тариф сможет "окупить" Майбах и Бентли?", — написал он.
Отметим, что стоимость такого подержанного автомобиля стартует от 50 тысяч долларов. Согласно расценкам в Сети, воспользоваться премиальным такси Bentley Flying Spur будет стоить от 900 гривен в час.
Самое дорогое предложение в Киеве – это такси Mercedes-Maybach. Час в этом автомобиле будет стоить 2 000 гривен.
Напомним, что в США поездка на такси в полтора километра стоила женщине 10 тысяч долларов. Поездка длилась всего 11 минут.
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