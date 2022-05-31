"На Донбассе происходит решающая битва": посол США посетила аэропорт в Гостомеле

Посол США Бриджит Бринк посетила аэропорт в Гостомеле под Киевом.

Она отметила, что именно здесь украинские защитники победили российских оккупантов в одной из важнейших битв за Киев.

Об этом Бриджит Бринк написала в Twitter.

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли — вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", — написала Бриджит Бринк.

Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины, и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение. pic.twitter.com/bnwaQLkRyZ – Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 31, 2022

Напомним, министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии увидели преступления оккупантов в Ирпене и в Гостомеле. Главы ведомств стран Балтии и Польши заверили украинскую сторону, что помогут восстановить полицейские и спасательные учреждения, 300 из которых в настоящее время частично или полностью разрушены.

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