На Доме профсоюзов повесили баннер с экс-регионалом Мураевым

Кто вывесил баннер — не известно.

В Киеве на Доме профсоюзов на Майдане Независимости появился большой баннер с изображением экс-депутата "Партии регионов" Евгения Мураева.

Фото опубликовало издание Радио Свобода.

Также читайте Нацсовет оштрафовал канал Мураева из-за интервью Гордона с Азаровым

На баннере знак телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. А также надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины. Далее: "7 ноября обсудит с вами новую формулу страны"

Кто и с какой целью разместил баннер — пока неизвестно.

В соцсетях уже возмущаются появлению баннера на Доме профсоюзов, где погибли люди.

Это же Мураев нарочно издевается — Томас Гоббсℹ (@darkkhajibey) September 3, 2021

С Киевом там все норм, если в них Мураев свои плакатики развешивает? Где Виталия с его "са мной НЕ дагаваривались я ничо не знаю". # укртви pic.twitter.com/2M7wMu1fM2 — Наизнанку (@ grant270817) September 3, 2021

Было бы не плохо если бы этот баннер был лишь фоном. А сам господин Мураев висел на переднем фоне этого баннера.

Ну знаете .... Петля, шея и раскачивания по ветру. — Неизвестный красавец (@Andriy_Bayata) September 3, 2021

Следует заметить, что Евгений Мураев — бывший нардеп от "Партии регионов" и "Опоблока", а также и владельцем канала НАШ. Медиа известно, в частности тем, что в его эфире в декабре 2020-го транслировали пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Канал также штрафовали из-за интервью с главой Кабмина Януковича — Николаем Азаровым.

Напомним, в Доме профсоюзов зимой 2013-2014 года проживали участники Революции Достоинства. В феврале 2019-го его штурмовали спецназовцы. После этого в здании начался пожар и значительная часть помещения выгорела. Погибли люди.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку