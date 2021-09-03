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На Доме профсоюзов повесили баннер с экс-регионалом Мураевым

На Доме профсоюзов повесили баннер с экс-регионалом Мураевым

УНИАН

Кто вывесил баннер — не известно.

В Киеве на Доме профсоюзов на Майдане Независимости появился большой баннер с изображением экс-депутата "Партии регионов" Евгения Мураева.

Фото опубликовало издание Радио Свобода.

На баннере знак телеканала "НАШ", владельцем которого является Мураев. А также надпись "Здесь наша земля" на фоне карты Украины. Далее: "7 ноября обсудит с вами новую формулу страны"

Кто и с какой целью разместил баннер — пока неизвестно.

В соцсетях уже возмущаются появлению баннера на Доме профсоюзов, где погибли люди.

Следует заметить, что Евгений Мураев — бывший нардеп от "Партии регионов" и "Опоблока", а также и владельцем канала НАШ. Медиа известно, в частности тем, что в его эфире в декабре 2020-го транслировали пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Канал также штрафовали из-за интервью с главой Кабмина Януковича — Николаем Азаровым.

Напомним, в Доме профсоюзов зимой 2013-2014 года проживали участники Революции Достоинства. В феврале 2019-го его штурмовали спецназовцы. После этого в здании начался пожар и значительная часть помещения выгорела. Погибли люди.

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