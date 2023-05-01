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На Днепропетровщине и Киевщине прогремели взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4347
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине и Киевщине прогремели взрывы — соцсети

После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучали взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Также появилась информация о звуках взрывов в Киевской области, в частности, в пригороде столицы. Очевидцы сообщают о звуках взрывов на Позняках.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Тем временем есть враждебные цели по направлениям Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Черкасской областей. Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Напоминаем, что ракеты могут изменять направление!

"ПВО работает", – сообщают в Офисе президента.

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