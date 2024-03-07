На детской площадке в Киеве нашли мертвого мужчину: что произошло

Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы.
В Киеве на детской площадке заметили тело мертвого мужчины. Событие произошло сегодня, 7 марта, утром в Оболонском районе столицы.
Подробности сайта ТСН.ua сообщили в полиции Киева.
Страшную находку обнаружили во дворе на улице Героев Днепра местные жители и сообщили полиции.
На фото, опубликованном в Сети, видна детская песочница, карусель и скамейка, возле которой лежит тело и стоят правоохранители.
Как сообщили ТСН.ua в полиции Киева, мужчина скончался внезапно.
"Предварительно установлено, что мужчине 1966 года рождения стало плохо и он внезапно умер. Причина смерти будет установлена после проведения экспертизы", — рассказали в полиции Киева.
Напомним, 24 марта в Оболонском районе Киева в частный дом попал вражеский снаряд, в результате чего вспыхнул пожар.
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