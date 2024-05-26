На День Киева на Крещатике произошла массовая потасовка: как отреагировала полиция (видео)

Пока неизвестно, по какой причине молодые люди начали набрасываться друг на друга с кулаками.

В воскресенье, 26 мая, когда в столице Украины праздновали День города, на главной улице Киева Крещатике произошла массовая потасовка с участием нескольких компаний молодых людей.

Видео этого "махача" опубликовали местные Telegram-каналы.

Пока неизвестно, по какой причине молодые люди начали набрасываться друг на друга с кулаками. Судя по неуклюжим движениям некоторых драчунов, очевидно, они перебороли с алкоголем.

В ситуацию оперативно вмешались наряды полиции. Участников потасовки задержали, они дают объяснение полицейским.

В полиции Киева сообщили, что действиям нарушителей правопорядка будет предоставлена соответствующая квалификация.

На День Киева на Крещатике произошла массовая драка

Напомним, в Киеве наркоторговцы одевали камуфляжную форму, выдавая себя за военных, и развозили кокаин в комендантский час.

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