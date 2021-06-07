На Чоколовском бульваре в Киеве почти на два месяца ограничат движение

На всей длине бульвара в направлении Севастопольской площади будут обновлять покрытие.

В Киеве с 7 июня по 25 июля на Чоколовском проспекте частично ограничат движение.

На бульваре начинается масштабный средний ремонт. Покрытие будут обновлять по всей длине Чоколовского бульвара в направлении Севастопольской площади.

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Об этом сообщают в "Киевавтодоре".

Кроме замены асфальтового покрытия, на магистрали запланирован ремонт бордюров, водостоков и обзорных колодцев.

"Во время ремонта движение будет частично ограничено. КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 июня ориентировочно до 15 августа движение трамваев маршрутов №1 и №3 закрылось в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Борщаговской и ул. Вадима Гетьмана.

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