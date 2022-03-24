На Центральном железнодорожном вокзале Киева появился центр кардиопомощи

Услуга бесплатная.

На Центральном железнодорожном вокзале столицы сегодня появился центр кардиопомощи, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Врачи-кардиологи института Амосова уже предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.

Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход в который расположен на восточной стороне 1 перрона.

Услуга бесплатна для всех пассажиров.

Напомним, Минздрав подготовил рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса.

Уже почти месяц идет военная агрессия РФ против Украины. В таких условиях человек может испытывать стресс и глубокие переживания, страх и тревогу, передает Минздрав.

Итак, даем рекомендации о действиях, которые помогут безопасно адаптироваться к современным реалиям и минимизировать последствия стресса.