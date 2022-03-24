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На Центральном железнодорожном вокзале Киева появился центр кардиопомощи

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На Центральном железнодорожном вокзале Киева появился центр кардиопомощи

Услуга бесплатная.

На Центральном железнодорожном вокзале столицы сегодня появился центр кардиопомощи, передает пресс-служба "Укрзализныци".

Врачи-кардиологи института Амосова уже предоставляют пассажирам консультации и проводят осмотры, делают кардиограммы, эхо-исследования сердца и аритмологию.

Все процедуры выполняются в медицинском пункте вокзала, вход в который расположен на восточной стороне 1 перрона.

Услуга бесплатна для всех пассажиров.

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