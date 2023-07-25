На центральном пляже Белой Церкви произошел очередной конфликт из-за российской музыки: детали от полиции

В Киевской области на центральном пляже Белой Церкви произошел очередной конфликт из-за российской музыки.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Ссора возникла между отдыхающими на побережье реки Рось. Заявительница сделала замечание мужчине из-за того, что он громко слушал музыку оккупанта. В ответ мужчина утверждал, что не видит в своих действиях нарушения и уехал. Все эти события, которые произошли вечером 23 июля, девушка зафиксировала и передала правоохранителям", - говорится в сообщении.

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Оперативники установили личность нарушителя. Патрульные остановили водителя на автодороге Киев – Одесса, в Чабанах. Мужчина понял, что совершил правонарушения и попросил прощения перед громадой.

Сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевской области составили соответствующие административные материалы.

Ретранслював музику окупанта: Правоохоронці Київщини притягнули до відповідальності правопорушника Сутичка виникла між відпочивальниками на узбережжі річки Рось, де житель Дніпра через колонки гучно увімкнув музику агресора. Заявниця зробила зауваження чоловіку та попросила вимкнути її. Дану подію дівчина зафіксувала та передала правоохоронцям. Оперативники встановили особу порушника. Патрульні зупинили водія на автодорозі Київ-Одеса, а саме в Чабанах. Чоловік зрозумів, що скоїв правопорушення та попросив вибачення перед громадою. Поліцейські Київщини склали на правопорушника відповідні адміністративні матеріали та притягнули до відповідальності. #поліція #поліціяКиївщини МВС України Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини КиївВлада - Новини Києва і області Обозреватель Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 25 липня 2023 р.

Напомним, это уже не первый конфликт в Белой Церкви. Так, 21 июля произошла массовая драка из-за российской музыки, которую возле жилых многоэтажек на всю громкость включил водитель автомобиля Mercedes. Затем между жителями домов и нарушителями завязалась беспощадная драка, после которой несколько человек обратились за медицинской помощью.

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