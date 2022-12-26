Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На бульваре Перова в Киеве масштабный пожар: что загорелось

На бульваре Перова в Киеве масштабный пожар: что загорелось

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
177
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На бульваре Перова в Киеве масштабный пожар: что загорелось

Скриншот/ Видео из открытых источников

Пожар вспыхнул на СТО.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на бульваре Перова, недалеко от авторынка. Очевидцы пишут, что над зданием поднялся столб черного дыма.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар предварительно вспыхнул на станции технического обслуживания.

"Пожар возник на втором этаже здания. Предварительно — это СТО. Площадь пожара — 50 квадратных метров. Пламя уже локализовано. Пожару присвоен 1 ранг сложности", — рассказали нам ГСЧС Киева.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают спасатели. Причина пожара будет установлена правоохранительными огранами.

Скриншот/ Видео из открытых источников / ©
Скриншот/ Видео из открытых источников

Напомним, в Киеве утром 26 декабря вспыхнул пожар в квартире жилой 10-этажки. В результате погиб мужчина. Происшествие случилось в Шевченковском районе, на улице Юрия Ильенко.

Невероятное световое шоу в Киеве

Невероятное световое шоу в Киеве

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
177
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация