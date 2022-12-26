На бульваре Перова в Киеве масштабный пожар: что загорелось

В Киеве вспыхнул масштабный пожар на бульваре Перова, недалеко от авторынка. Очевидцы пишут, что над зданием поднялся столб черного дыма.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, пожар предварительно вспыхнул на станции технического обслуживания.

"Пожар возник на втором этаже здания. Предварительно — это СТО. Площадь пожара — 50 квадратных метров. Пламя уже локализовано. Пожару присвоен 1 ранг сложности", — рассказали нам ГСЧС Киева.

Жертв и пострадавших нет. На месте работают спасатели. Причина пожара будет установлена правоохранительными огранами.

Скриншот/ Видео из открытых источников

Напомним, в Киеве утром 26 декабря вспыхнул пожар в квартире жилой 10-этажки. В результате погиб мужчина. Происшествие случилось в Шевченковском районе, на улице Юрия Ильенко.

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