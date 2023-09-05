На блокпосту в Киевской области задержали пьяного перевозчика оружия: видео

В ходе осмотра у 45-летнего водителя изъяли пять гранат и патроны калибра 5,45 мм.

На блокпосту в Переяславе Киевской области работники группы реагирования патрульной полиции задержали перевозчика оружия. Водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В ходе досмотра у 45-летнего правонарушителя изъяли два корпуса ручных обломочных оборонительных гранат типа Ф-1 и три ручных обломочных наступательных гранаты иностранного производства типа М-67, а также патроны калибра 5,45 мм", — отметил Небытов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского управления и взрывотехники полиции Киевской области.

По факту незаконного обращения с боеприпасами и взрывчатыми веществами следователи сообщили о подозрении злоумышленнику (ч. 1 ст. 263 УК).

За совершенное перевозчику оружия грозит до семи лет лишения свободы.

5 гранат и патроны: Полиция Киевщины сообщила о подозрении подпольному перевозчику оружия В Переяславе на блокпоста сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством. "В ходе осмотра у 45-летнего правонарушителя изъяли два корпуса ручных обломочных оборонительных гранат типа Ф-1 и три ручных обломочных наступательных гранаты иностранного производства типа М-67, а также патроны калибра 5,45 мм", — отметил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бориспольского управления и взрывотехники полиции Киевской области. По факту незаконного обращения с боевыми припасами и взрывчатыми веществами следователи сообщили о подозрении злоумышленнику [ч. 1 ст. 263 УК]. За совершенное злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, полицейские составили на правонарушителя административные материалы [ч. 1 ст. 130, ч. 2 ст. 126 КУоАП]. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал ICTV УНН. Украинские Национальные Новости Моя Киевщина КиевВласть — Новости Киева и области Факты недели Обозреватель Телеканал ICTV УНИАН Общественное Новости Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 5 сентября 2023 г.

Напомним, в Киеве водитель подвыпивший перевозил ребенка на переднем сидении авто. Прибор Драгер показал результат, превышающий норму в 11 раз – 2,24 промилле.

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