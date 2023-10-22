На блокпосту под Киевом авто сбило насмерть военного: новые детали от полиции

Водитель задержан, будет решаться вопрос о сообщении ему о подозрении.

Водитель, совершивший смертельный наезд на военного на въезде в Киев, двигался в комендантский час. У него не было пропуска.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальник отдела коммуникации ГУНП Украины Юлия Гирдвилис в воскресенье, 22 октября.

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"По нашей информации, это событие произошло около 00:30, то есть водитель уже двигался как раз полчаса, как начался комендантский час. Насколько мы понимаем, он пытался успеть до 00:00 заехать в Киев, это к сожалению не удалось. Торопился в условиях тумана, и есть к сожалению такие трагические последствия. Нет такой информации, что он имел пропуск. Это гражданское лицо", — прокомментировала она.

Спикер отметила, что водитель задержан. Будет решаться вопрос о сообщении о подозрении и в дальнейшем избрании меры пресечения.

По данным столичной полиции, в аварии больше никто не пострадал.

Напомним, ночью 22 октября на блокпосте под Киевом авто сбило военного, он погиб на месте.

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