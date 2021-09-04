На Арсенальной площади в Киеве восстановили фонтан, в который провалился грузовик

На Арсенальной площади в Киеве восстановили фонтан, в который провалился грузовик

Из ямы машину пришлось вытаскивать автокраном.

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве, который 2 сентября разрушил грузовик, восстановили.

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Об этом 4 сентября в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Специалисты уже восстановили и сегодня (ред. — 4 сентября) протестировали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечиваться", — написал он и напомнил, что обновленная Арсенальная площадь — это пешеходная зона.

Напомним, в Киеве грузовик разрушил только-что отремонтированную Арсенальную площадь. Под собственным весом он пошла прямо под землю. Как тогда сообщил мэр столицы Виталий Кличко, водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенное в отреставрированном помещении. И должен был остановиться возле ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате — покрытие, которое обустроено на фонтане, было повреждено.

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