На 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой: есть пострадавшие (фото)

Возможно затруднение движения в направлении города.
На 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие.
ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 8:00 в селе Семиполки.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
"Возможно затруднение движения в направлении города. Объезд осуществляется по крайней левой полосе дороги попутного направления", — говорится в сообщении патрульной полиции.
Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств событий.
Патрульные просят учитывать вышеуказанную информацию для планирования своего маршрута.
Напомним, в Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами. ДТП произошла 30 июля около станции метро "Черниговская", при выезде с Броварского проспекта в сторону проспекта Гагарина.