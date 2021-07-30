На 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой: есть пострадавшие (фото)

На 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой: есть пострадавшие (фото)

Возможно затруднение движения в направлении города.

На 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие.

ДТП произошло сегодня, 30 июля, около 8:00 в селе Семиполки.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Возможно затруднение движения в направлении города. Объезд осуществляется по крайней левой полосе дороги попутного направления", — говорится в сообщении патрульной полиции.

Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения и вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств событий.

Патрульные просят учитывать вышеуказанную информацию для планирования своего маршрута.

Напомним, в Киеве грузовик влетел в маршрутку с пассажирами. ДТП произошла 30 июля около станции метро "Черниговская", при выезде с Броварского проспекта в сторону проспекта Гагарина.

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