На 150 метрах было 14 трупов: в ООН сообщили, сколько людей убили россияне во время оккупации Бучи

Россияне расстреливали тех, кто пытался уехать из Бучи.
Во время оккупации Бучи Киевской области российские оккупанты убили по меньшей мере 73 гражданских лица. Еще 105 вероятных убийств армией РФ ожидают подтверждения.
Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 7 декабря.
"По состоянию на 31 октября 2022 года УВКПЧ задокументировало убийства 73 гражданских лиц (54 мужчин, 16 женщин, 2 мальчика и 1 девочка) в Буче и продолжается работа по подтверждению еще 105 вероятных убийств (85 мужчин, 11 женщин и 9 взрослых, не удалось установить) в этом городе", — говорится в документе.
Указывается, что местных жителей российские военные могли стрелять просто за то, что они появились на улице. В докладе говорится, что оккупанты убили больше всего людей на Яблонской улице в Буче.
"По меньшей мере 14 гражданских лиц (10 мужчин, 3 женщины и 1 девочка) были застрелены и оставлены на 150-метровом участке улицы Яблунской. Лица, управлявшие транспортными средствами в городе или близ него, а также те, кто пытался выехать из Бучи, регулярно подвергались обстрелам и были убиты без видимых причин", — напоминают специалисты.
Отмечается, что военные РФ угрозами и устрашением требовали у местных жителей, чтобы они прятались и не выходили из подвалов и своих домов. В помещениях регулярно проводились рейды.
Кроме того, оккупанты допрашивали горожан относительно их вероятной принадлежности к украинской армии и правоохранительным органам. Некоторые из гражданских были убиты на месте, другие были задержаны и казнены позже.
"Как сообщил один российский солдат, находившийся в Буче: "Если местные заходили на наши позиции – их задерживали, допрашивали и почти сразу убивали". Местные жители сообщали, что некоторые убийства выглядели вполне произвольными", — говорится в докладе УВКПЧ.
В целом мониторинговая миссия ООН задокументировала 441 убийство российскими оккупантами гражданских людей в селах Киевской, Черниговской и Сумской областей с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.
В Буче до 24 февраля проживало около 40 000 человек. С первых дней полномасштабного российского вооруженного нападения на Украину в городе происходили боевые действия с применением тяжелого вооружения. Самыми тяжелыми были 3 и 4 марта 2022 года. Город освободили из оккупации 30 марта. В то время в Буче оставалось около 5 000 жителей.
Войдя в город 2 апреля, украинские военные были поражены, когда увидели десятки трупов на улицах, во дворах, квартирах, подвалах, транспортных средствах, лесных полосах и братских могилах. На многих телах были следы насильственной смерти и казней.
Напомним, первая леди Елена Зеленская рассказала о судьбе 6-летнего Влада, который в многострадальной Буче в оккупации РФ потерял маму и ежедневно приходил к могиле самого родного человека во дворе их дома. Тогда наполненная печалью и горем фото сына на могиле умершей мамы облетело мир, а ныне ребенок наконец-то улыбается.
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