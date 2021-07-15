На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: перечень

На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания.
На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку. На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.
Как отмечается, в столице под наблюдением находится 14 речных пляжей и зон отдыха, расположенных на р. Днепр.
Среди них:
• Детский
• Золотой
• Венеция — в Гидропарке
• Предместная слободка
• Центральный
• Молодежный
• Радуга — в Днепровском районе
• Радуга, Тельбин — на озерах в Днепровском районе
• Галерный — в Голосеевском районе
• Вербный — на оз. Вербное и Пуща-Водица (5-7 линия), ставок на р. Горенка — в Оболонском районе
• Троещина - на р. Десенка
• пляж Водоворот в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.
Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):
• Радуга — 13000
• Венеция — 21000
• Детский — 21000
• Золотой — 13000
• Молодежный — 13000
• Предместная слободка — 13000
• Центральный — 30000
• Водоворот — 14000
• Троещина — 30000
• Тельбин — 19000
• Радуга — 52000
• Вербное — 15000
• Пуща-Водица — 31000
• Галерный — 36000
• и в 3 пробах по химическим показателям (пляжи Вербное, Пуща-Водица).
На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания, взяты на повторные исследования пробы.
Напомним, Центр общественного здоровья предупреждал, что химические и микробиологические показатели зашкаливают. Вода рядом с десятками пляжей по всей стране сейчас — опасна.