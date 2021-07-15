На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку: перечень

На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания.

На 14 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку. На этих пляжах рекомендуется установить щиты о запрете купания.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Как отмечается, в столице под наблюдением находится 14 речных пляжей и зон отдыха, расположенных на р. Днепр.

Среди них:

• Детский

• Золотой

• Венеция — в Гидропарке

• Предместная слободка

• Центральный

• Молодежный

• Радуга — в Днепровском районе

• Радуга, Тельбин — на озерах в Днепровском районе

• Галерный — в Голосеевском районе

• Вербный — на оз. Вербное и Пуща-Водица (5-7 линия), ставок на р. Горенка — в Оболонском районе

• Троещина - на р. Десенка

• пляж Водоворот в ПКиО Дружбы народов Деснянского района.

Отклонение от стандарта за отчетный период обнаружено в 14 пробах по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки):

• Радуга — 13000

• Венеция — 21000

• Детский — 21000

• Золотой — 13000

• Молодежный — 13000

• Предместная слободка — 13000

• Центральный — 30000

• Водоворот — 14000

• Троещина — 30000

• Тельбин — 19000

• Радуга — 52000

• Вербное — 15000

• Пуща-Водица — 31000

• Галерный — 36000

• и в 3 пробах по химическим показателям (пляжи Вербное, Пуща-Водица).

На этих пляжах рекомендуют установить щиты о запрете купания, взяты на повторные исследования пробы.

Напомним, Центр общественного здоровья предупреждал, что химические и микробиологические показатели зашкаливают. Вода рядом с десятками пляжей по всей стране сейчас — опасна.

На пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку