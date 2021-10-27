"Мы такого течения не видели": в Киеве врачи говорят о необходимости введения локдауна

От такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

Коронавирус стремительно охватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве – более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик.

Более 560 госпитализированных за сутки.

И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированные. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и город продолжает готовить дополнительные койки. Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.

"Поэтому я обращаюсь ко всем: это не шутки и не легенды! Вирус — агрессивный и поражает всех — детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение. Берегите свое здоровье — соблюдайте элементарные правила безопасности, сделайте прививки! Это — единственный способ предотвратить столь стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизнь людей", — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева обнародовал видео, в котором показано происходящее в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4.

По словам главного врача медучреждения Татьяны Мостепан, 30-40% больных попадают сразу в реанимацию: " Средней степени тяжести просто нет". Загруженность больницы около 90%, расход кислорода – около 7 тонн. Мостепан отмечает, что такого не было никогда, потому что даже в самые трудные времена было 4-5 тонн в сутки. Сейчас некислородного пациента в больнице нет ни одного, они все – кислороднозависимые.

"Мы такого течения не видели, чтобы настолько провоцировало хронические болезни и декомпенсировало разные состояния", — говорит Мостепан.

По ее словам, из вакцинированных пациентов в стационаре находится всего около 3-4%, в реанимации – ни одного. У вакцинированных нет агрессивных изменений и агрессивного течения.

"Да, действительно, вакцинированный человек может заболеть, но течение болезни — совсем другое", — подчеркнула врач.

Друзья! Вирус стремительно обхватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве – более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки. И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии. Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей. Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и мы продолжаем готовить дополнительные кровати. С оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать. Поэтому я обращаюсь ко всем: это не шутки и не легенды! Вирус – агрессивный и поражает всех – детей, молодежь, взрослых. И болезнь более тяжелое течение. Берегите свое здоровье – соблюдайте элементарные правила безопасности, сделайте прививку! Это – единственный способ предотвратить столь стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизнь людей. В видео — о том, что происходит в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы №4 и комментарий главного врача медучреждения Татьяны Мостепан. Опубликовано Виталием Кличко Среда, 27 октября 2021 г.

Напомним, в Украине еще семь областей переходят в "красную" зону карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку