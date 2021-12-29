"Мы с детьми придем к вам в Кабмин": в Киеве из-за тарифа на отопление могут закрыть садик для детей с аутизмом

"Мы с детьми придем к вам в Кабмин": в Киеве из-за тарифа на отопление могут закрыть садик для детей с аутизмом

Волонтеры и родители возмущены.

В Киеве из-за высокого тарифа на отопление могут закрыть садик для детей с аутизмом. У центра, созданного родителями, нет так много денег на существование.

Об этом написала консул "Аутизм Европа" Инна Сергиенко в Facebook.

"Вот и к нам на садик для детей с аутизмом пришли счета за теплоносители. Коэффициент 2,68, потому что, согласно "Постановлению КМУ №1209" мы и другие центры, созданные родителями, чтобы хоть как-то помочь своим детям, относимся к категории "другие" вместе с ТРЦ. Жаль, что рентабельность у нас разная. У нас когда-нибудь научатся стимулировать социальный бизнес?" – объяснила она.

Женщина добавила, что волонтеры решают проблемы, которые не решает государство. Но сейчас они серьезно задумались о возможности дальнейшего существования своих проектов.

"Только я предупреждаю — просто так садик не закрою. Мы с детьми придем к вам — в Кабмин, не поможет — в Верховную Раду, и оставим их вам на пару часов. Посмотрим, как вы будете решать проблемы аутизма, те самые, с которыми мы живем каждый день”, — написала она.

Напомним, что в Великобритании девятилетний мальчик Шон Портер самостоятельно разработал мобильное приложение, чтобы облегчить общение своему младшему брату с аутизмом.

Новости мира: 9-летний британец самостоятельно разработал мобильное приложение для брата с аутизмом

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