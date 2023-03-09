"Мы подскочили от взрыва": очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара по Киеву

Во дворе горели автомобили и были разбросаны выбитые окна.

Жительница Святошинского района Киева рассказала о первых минутах после российского ракетного удара. По словам девушки, они с парнем проснулись от мощного взрыва у них во дворе.

Пара увидела, что за окном горят автомобили и разбросаны выбитые окна, сообщает телеканал "Киев".

"Мы проснулись от взрыва утром, как раз он случился, мы подскочили. Сразу парень побежал на балкон. Он увидел, что горят автомобили, разбросаны повсюду окна выбитые. Мы вышли, увидели это все и пошли в укрытие. Первый взрыв в Голосеевском районе и тревогу мы не слышали", – рассказала девушка.

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Взрывы раздались в двух районах столицы.

Читайте также: