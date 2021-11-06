"Мы никогда не забудем, какой ценой Киев был освобожден от нацистских оккупантов", — Зеленский

"Мы никогда не забудем, какой ценой Киев был освобожден от нацистских оккупантов", — Зеленский

Президент почтил память павших бойцов.

В 78-ю годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы в зале памяти Памятника – музея освобождения Киева, расположенного на территории Национального музея-заповедника "Битва за Киев в 1943 году" в селе Новые Петровцы Киевской области.

Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Освобождение Киева – это история безграничного безразличия и жестокости "великих" руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов", – отметил президент.

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный.

Собравшиеся почтили память погибших освободителей Киева минутой молчания.

Владимир Зеленский осмотрел монумент "Символ мира" на аллее музея-заповедника.

"Даже не одетые в форму и крайне плохо вооруженные, сотни тысяч наших предков были брошены в бой за освобождение Киева. На верную смерть. Мы никогда не забудем, какой ценой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от нацистских оккупантов... Вечная память и слава всем, кто освободил Киев от нацистских захватчиков", – подчеркнул президент.

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У монумента глава государства также пообщался с участниками боевых действий на востоке Украины.

Президент Украины поручил главе Киевской областной государственной администрации Василию Володину активизировать создание на территории музея-заповедника Центра национально-патриотического воспитания.

В частности, в планах – построить новое помещение для музея Украинской военной победы. Там будут предусмотрены выставочные и экспозиционные площади, фондохранилища, кино- и конференц-залы. Кроме того, к 80-летию освобождения Киева от нацистских захватчиков запланировано сооружение монумента "Защитникам Украины".

Напомним:

Гитлеровская оккупация Киева продолжалась 778 дней – с 19 сентября 1941-го по 6 ноября 1943 года.

По официальным данным, потери в битве за Днепр составляют 417 тысяч погибших. В боях за Киев пало до 240 тысяч солдат и офицеров. Но согласно подсчетам ряда историков, общее число погибших как минимум вдвое больше, ведь мобилизированных через полевые военкоматы часто не принимали на военный учет, чтобы не ухудшать статистику потерь.

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