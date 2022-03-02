Мы на позициях. Киев не отдадим, — Артур Палатный из «УДАРа»

Мы на позициях. Киев не отдадим, — Артур Палатный из «УДАРа»

Руководитель исполкома «УДАР Виталия Кличко» обратился к украинцам с оборонных позиций и заверил, что Украина выстоит.

Обращение опубликовано на странице Facebook.

Мы на позициях! Побратимы рядом – настоящие патриоты, круглосуточно стоящие на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободном и независимом государстве! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнули на нашу свободу! Мы — свободная нация и весь мир теперь об этом знает», — подчеркнул руководитель исполкома «УДАР Виталия Кличко.

Он отметил, что Киев обороны Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

«Не отдадим Киев никогда и некому. Киев – город герой! Украина – наша мамочка! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина больше всего!», — подытожил Палатный.