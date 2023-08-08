"Мы к этому должны быть готовы": в ГУР прокомментировали возможные мощные удары РФ по Киеву

Андрей Юсов отметил, что Украина работает над усилением систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Россияне могут продолжать обстреливать ракетами украинские города, в том числе Киев. Удары враг может направлять против мирной гражданской инфраструктуры как энергетической, так и против жилых и социальных объектов.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"РФ — государство-террорист. И российские террористы могут продолжать такие террористические атаки, и мы к этому должны быть готовы", — сказал он в ответ на вопрос, насколько сейчас РФ готова к мощным ударам, например, по столице, в частности, по правительственному кварталу .

Юсов отметил, что Украина работает над усилением систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Конечно, такие угрозы существуют, и это понимает не только Украина, но и наши партнеры, с которыми постоянно проговаривается вопрос необходимости усиления защиты украинского неба", — добавил представитель ГУР.

Напомним, в Минобороны не исключают возможностb повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонированная и очень мощная.

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