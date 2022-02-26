Мы должны выстоять, – Кличко заявил, что российских войск в столице нет

Российских войск в столице нет. Но в Киеве действуют диверсионные группы, поэтому нужно быть бдительными и оставаться в укрытиях.
Мы должны выстоять, с нами армия, тероборона, добробаты и справедливость, сказал лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко в своем видео обращении сегодня, 26 февраля.
«Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость», – заявил Кличко.
Он рассказал, что в столице обустраиваются блокпосты, поэтому передвижение по городу будет ограничено и усложнено. Но все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт перевозит работников критической инфраструктуры. Работает метро, кроме Броварской линии. Но подземные станции красной ветви доступны для укрытия людей, сказал Кличко.
Он также рассказал, как распознать российские ДРГ.
Как выглядят диверсионные группы? Вооруженные, в гражданской форме, говорят по-русски. Поэтому, если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительны. Уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня», - подчеркнул лидер УДАРа.