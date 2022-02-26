Мы должны выстоять, – Кличко заявил, что российских войск в столице нет

Мы должны выстоять, – Кличко заявил, что российских войск в столице нет

Российских войск в столице нет. Но в Киеве действуют диверсионные группы, поэтому нужно быть бдительными и оставаться в укрытиях.

Мы должны выстоять, с нами армия, тероборона, добробаты и справедливость, сказал лидер «УДАРа», мэр Киева Виталий Кличко в своем видео обращении сегодня, 26 февраля.

«Ночь была сложной, но российских войск в столице нет. Враг пытается прорваться в город. В частности со стороны Гостомеля, Житомира. Там агрессоры обезврежены. Сейчас в столице действуют, к сожалению, диверсионные группы. Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию на шесть часов утра 35 человек, в том числе двое детей. Я прошу всех сохранять выдержку и безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях. Потому что враг будет атаковать с воздуха. Военные, полиция, нацгвардия, терроборона, добробаты защищают наш город. Будет сложно, но мы должны устоять. С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость», – заявил Кличко.

Он рассказал, что в столице обустраиваются блокпосты, поэтому передвижение по городу будет ограничено и усложнено. Но все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт перевозит работников критической инфраструктуры. Работает метро, ​​кроме Броварской линии. Но подземные станции красной ветви доступны для укрытия людей, сказал Кличко.

Он также рассказал, как распознать российские ДРГ.

Как выглядят диверсионные группы? Вооруженные, в гражданской форме, говорят по-русски. Поэтому, если видите подозрительных людей, сообщайте правоохранителям. Также будьте бдительны. Уничтожайте метки, которые враг расставил в столице для наведения огня», - подчеркнул лидер УДАРа.