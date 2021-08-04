Мужчину с гранатой в здании Кабмина задержали

Об этом сообщила пресс-секретарь КГГА.

Мужчину с гранатой, который угрожал взорвать себя у здания Кабинета министров, задержали.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской государственной городской администрации журналистам.

Вскоре должен состояться брифинг полиции относительно инцидента.

Напомним, в здание Кабинета министров, где в 13:00 должно состояться заседание правительства, прорвался неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату, выдернул чеку и угрожал себя взорвать. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".

Очевидцы пытались его успокоить, впрочем нападающий забежал внутрь и, предварительно, взял заложников. Спецназовцы готовились к штурму здания правительства.

В СМИ появилась информация, что мужчину с гранатой зовут Владимир Прохнич. Он якобы ветеран АТО, был сапером в "Айдаре", имеет контузию.

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