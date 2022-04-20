Мужчину переехал БТР, а 15-летней девушке прострелили легкие: в Бородянке обнаружено 9 захоронений

Генпрокурор рассказала, что от увиденного в поселке кровь стынет в жилах.

В Бородянке в Киевской области следователи обнаружили девять захоронений.

Погибших нашли во время проведения следственных действий.

Об этом написала генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

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"Бородянка. До сих пор не можем по-человечески отойти от последствий временной оккупации населенных пунктов Киевщины. Кровь стынет в жилах. Во время проведения следственных действий в Бородянке обнаружили 9 захоронений. Мерзавцы постарались… 15-летняя девушка получила ранение легких, от которого умерла. Одного из погибших переехал БТР. Еще один человек погиб от осколочных ранений. Три человека просто расстреляны. Причина смерти еще трех граждан будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", — сообщила генпрокурор.

Венедиктова подчеркнула, что Генеральная прокуратура стремится к справедливости и работает на ее скорейшее наступление.

Напомним, в Бородянке спасатели разобрали все завалы зданий, разрушенных в результате обстрелов и авиаударов российских оккупантов. Достали тело 41 погибшего.

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