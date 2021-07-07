Мужчину, который устроил стрельбу в Киеве задержали: видео

Мужчину, который устроил стрельбу в Киеве задержали: видео

Мужчину задержали в квартире.

Мужчину, который устроил срельбу в Голосеевском районе Киева, задержали.

После задержания его быстро посадили в полицейскую машину, сообщает Telegrame канал pavlovskynews.

Напомним, инцидент произошел 7 июля около 10 утра на Голосеевском проспекте. Мужчина, который захватил дом и забаррикадировался в одной из квартир, из-за закрытых дверей несколько раз совершил выстрелы. В результате чего полицейский получил ранение руки.

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Кроме того, пострадал еще один человек — у него медики диагностировали ранение лица.

После совершенного стрелок забарикадуваввся в квартире.



"На месте происшествия работают следователи, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их госпитализировали медики. В городе введена специальная полицейскую операцию", — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции.

Стрелка задержали.Фото: Вартові Еспресо / Вартові.Еспресо

Родственник стрелка рассказал корреспонденту ТСН, что мужчина открыл огонь, когда его пытались выселить из квартиры.

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