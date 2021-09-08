Мужчину, который исчез по дороге из Киева в Чернигов, нашли мертвым

Мужчину, который исчез по дороге из Киева в Чернигов, нашли мертвым

На месте происшествия полицейские обнаружили предсмертную записку.

Мужчину, который исчез по дороге из Киева в Чернигов, нашли мертвым. Мужчинамесяц не дожил до своего 50-летия.

Сергей Захарин исчез 6 сентября.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"В понедельник, 6 сентября, мужчина возвращался из столицы и около часа ночи вышел из автомобиля-такси возле села Красиловка на трассе Киев-Чернигов", — говорится в сообщении.

Поліція Чернігівської області

7 сентября около 19 часов было обнаружено тело пропавшего мужчины.

Полиция не выявила на теле умершего признаков насильственной смерти.

"На месте происшествия полицейские обнаружили предсмертную записку. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза", — подытожили в полиции.

Напомним, в полиции назвали причину гибели городского головы Кривого Рога.

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