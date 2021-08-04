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Ветерану АТО, который угрожал взорвать Кабмин, назначили психиатрическую экспертизу

Ветерану АТО, который угрожал взорвать Кабмин, назначили психиатрическую экспертизу

www.facebook.com/Денис Монастырский

Владимир Прохнич сдался полиции после переговоров со своим товарищем.

Мужчине, который угрожал взорвать Кабмин, назначили психиатрическую экспертизу.

Ветеран АТО Владимир Прохнич сдался полиции после переговоров со своим товарищем.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", — написал министр в Facebook.

В то же время Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон, "даже если он является ветераном и защитником Украины".

"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", — отметил министр.

Напомним

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