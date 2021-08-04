Ветерану АТО, который угрожал взорвать Кабмин, назначили психиатрическую экспертизу

Владимир Прохнич сдался полиции после переговоров со своим товарищем.
Мужчине, который угрожал взорвать Кабмин, назначили психиатрическую экспертизу.
Ветеран АТО Владимир Прохнич сдался полиции после переговоров со своим товарищем.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Он задержан. В дальнейшем с ним будут проведены следственные действия, в том числе назначена психиатрическая экспертиза. В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", — написал министр в Facebook.
В то же время Монастырский подчеркнул, что никто не имеет права нарушать закон, "даже если он является ветераном и защитником Украины".
"Граната в его руках была боевой. В случае подрыва могли погибнуть и травмироваться люди", — отметил министр.
Напомним
- 4 августа, около 10:00 в здание Кабмина прорвался мужчина с гранатой, выдернул чеку и угрожал взорвать предмет. Более того, он сказал, что "живым оттуда не уйдет, сядет на 10 лет".
- Впоследствии правоохранители задержали его. В связи с инцидентом все улицы, прилегающие к зданию правительства, были перекрыли для движения транспорта.
- Предварительно известно, что злоумышленника зовут Владимир Прохнич, он был сапером в батальоне "Айдар" и имеет контузию, а также в 2015 году был награжден Петром Порошенко орденом "За мужество" 3 степени.
- В полиции рассказали, что Прохнич пошел на преступление из-за "жизненныхе событий". Мужчину будут судить по 4 статьям Уголовного кодекса, в частности по статье 147 "захват заложников". Ему грозит до 15 лет за решеткой.