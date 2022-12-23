Мужчина устроил пикник у Вечного огня в Киеве

В Киеве мужчина устроил пикник у Вечного огня в парке Славы на столичном Печерске. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На нем видно, что мужчина примостился у Вечного огня и что-то употребляет из упаковки. Рядом с мужчиной горит вечный огонь.

Человек просто решил погреться и заодно перекусить. А кто-то из прохожих снял видео.

В полиции Киева нам сообщили, что выясняют, что именно произошло у вечного огня.

"Вызовов по линии 102 нам не поступало. Но патруль на место было направлено. Человека у Вечного огня уже не было – он погрелся и пошел дальше. Наши коллеги будут патрулировать территорию у огня. При случае приглашаем киевлян греться не у Вечного огня, а в мобильных пунктах полиции Киева. У нас там есть связь, интернет и всегда тепло. Можно зарядить телефоны", — сообщили сайту ТСН в полиции Киева.

Напомним, в Киеве увеличили количество пунктов обогрева в четырех районах: Голосеевском, Днепровском, Оболонском и Святошинском. 52 новых пункта оснащены генераторами и другим необходимым оборудованием.

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