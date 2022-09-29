Мужчина переехал из Харькова, чтобы начать новую жизнь: подробности резонансного убийства отцом сына на Киевщине

В лесу возле села Белогородка Киевской области обнаружили обнаженное тело мужчины без головы.

Оказалось, что это 28-летний переселенец из Харькова, которого убил и расчленил родной отец. Подозреваемый после преступления пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Тело мужчины без головы обнаружили в лесу. Правоохранители установили личность погибшего. Это – 28-летний переселенец из Харькова. Мужчина убежал от войны к отцу и планировал начать новую жизнь. Погибший хотел в Бучанском районе Киевской области построить свой дом.

Фото: Андрей Небитов

Однако во время семейного конфликта отец убил сына. Затем мужчина расчленил тело покойного и вывез его подальше от места преступления.

Полиция задержала подозреваемого, когда тот пытался совершить самоубийство. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Киевской области мужчина убил и расчленил тело собственного сына. Главу сына подозреваемый спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка.

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