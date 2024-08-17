Мужчина остановил движение поездов метро в Киеве: что он делал на крыше вагона

Две станции метро были закрыты, а поезда на линии сменили привычное движение.

В Киеве мужчина остановил движение поездов метрополитена на "красной" линии. На станции метро "Лесной" человек вылез на крышу поезда и отказывается слезать.

Видео публикуют в социальных сетях.

Хотел с ветерком?

На публикуемых кадрах видно, что мужчина без верхней одежды сидит над кабиной машиниста. В сети шутят, что, мол, мужчине душно в вагоне и он решил прокатиться с ветерком.

Сотрудница метрополитена просит его спуститься вниз, в сторону перрона, потому что дальше над поездом его может ударить током, но мужчина явно не собирается этой работы и что-то непонятно объясняет. Скорее всего человек находился не в адекватном состоянии.

Рядом с сотрудницей метро стоит полицейский. Также заметно, что в вагоне сидят пассажиры, ожидая отправления поезда на линию.

Что говорят в метро?

В Киевском метрополитене говорят, что из-за грубого нарушения правил метрополитена этим пассажиром станции "Лесная" и "Черниговская" были закрыты 20 минут.

"Инцидент случился на станции "Лесная". С путей было снято напряжение. Соответственно движение поездов было организовано между станциями "Академгородок"-"Дарница", — рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена.

В подземке добавляют, что только сейчас удалось уговорить мужчину слезть с поезда. На место вызвана скорая, полиция и спасатели. Из-за мужчины две станции метро были закрыты 20 минут.

Пока неизвестно, какое наказание ожидает мужчину, за его неадекватные действия. Полиция должна установить его личность, а медики – состояние здоровья.

Ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул пожар рядом с линией метро.

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