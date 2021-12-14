Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы собаки могли спокойно перейти дорогу: видео

Для того чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю пришлось рискнуть своей жизнью.

Мужчина остановил движение на трассе Киев- Борисполь, чтобы две собаки могли спокойно перейти дорогу.

На трассе было очень быстрое движение и испуганные собаки застряли на раздельном газоне и не могли перебежать на другую сторону.

Также читайте Была с простреленной лапкой и тряслась от холода: лохматая собака в Киевской области ищет дом

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua.

Для того чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю по имени Дмитрий пришлось рискнуть своей жизнью. Поскольку мужчина остановился там, где водители ездят на скорости более 180 километров в час.

После этого водитель долго махал руками другим автомобилистам, чтобы остановились. Впрочем, большое количество людей просто объезжало мужчину.

Позже на правой полосе остановился водитель грузовика. То же самое сделали и другие автовладельцы.

После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам безопасно перейти дорогу.

К счастью, все завершилось хорошо.

Напомним, в Киеве пcа Джека, которого владелица привязала в парке и уехала за границу, забрали в семью.

Читайте также: