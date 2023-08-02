Мужчина на самокате в Киеве выстрелил в автомобиль, водитель которого сделал ему замечание (фото)

В Соломенском районе Киева на пешеходном переходе возник инцидент между водителем "Жигулей" и мужчиной на самокате, который наехал на автомобиль. В ответ на замечание от водителя владелец самоката выстрелил из травматического пистолета.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Об инциденте, случившемся еще 31 июля на улице Преображенской, полицейским сообщил водитель автомобиля "ВАЗ", ставший жертвой агрессии. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Осмотрев автомобиль заявителя, правоохранители обнаружили гильзу от травматического пистолета.

Впоследствии оперативники разыскали злоумышленника по улице Кавказской неподалеку от места жительства. Следователи изъяли у него травматический пистолет.

Полицейские задержали хулигана, выстрелившего в автомобиль на пешеходном переходе в Киеве / Фото: Национальная полиция Киева

Нарушителем оказался местный житель, 1987 года рождения. За хулиганство ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, в течение суток на Львовщине произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей электросамокатов. В обоих случаях пострадавших с тяжелыми телесными повреждениями доставили в реанимацию.

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