Мужчина, которого в Киеве жестоко избил водитель Toyota Land Cruiser из-за замечания о парковке, находится в тяжелом состоянии

После госпитализации состояние пострадавшего ухудшилось.

Мужчина, которого в Киеве жестоко избил водитель Toyota Land Cruiser из-за замечания о парковке, находится в тяжелом состоянии.

Пострадавший сейчас находится в больнице. По словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга.

Об этом рассказали родственники пострадавшего, пишет УНИАН.

После госпитализации состояние мужчины ухудшилось.

Позже будут проводиться дополнительные исследования.

По данным паблика "Киев Оперативный", нападающий, вероятно, - сын чиновника Министерства молодежи и спорта Украины.

Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела.

С нападающим сейчас общаются следователи. Событие зарегистрировано в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему предоставят правовую квалификацию.

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