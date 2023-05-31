Мужчина через Интернет выманил у людей более 880 000 гривен: какие услуги он предлагал

Уроженец Запорожской области, проживавший в Киевской области, под видом предоставления услуг по трудоустройству за границей обманул 67 человек и завладел более 880 000 гривен, его задержали. Аферисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

26-летний мужчина обманывал граждан по всей Украине.

Организатор схемы регистрировал юридические лица на подставных людей, затем создавал собственные веб-сайты и координировал "работу" других участников мошеннической схемы.

"Злоумышленник подыскал для прикрытия своей незаконной деятельности общество с ограниченной ответственностью, одним из видов хозяйственной деятельности которого имитировалось предоставление услуг по работе за рубежом. Далее он подобрал менеджеров по работе с клиентами. Заказчики находили объявления на веб-сайтах https://workhub2018.com .ua/ и https://e-work.com.ua/ и вносили подписку в сумме от 8 до 18 тыс. гривен с человека. "Сотрудники" компании уверяли клиентов об обязательности выполнения условий трудоустройства со стороны компании, высылали договор несуществующих общая сумма, которая была перечислена мужчине на несколько его компаний составляет более 880 тысяч гривен, в настоящее время следствием собраны доказательства совершения преступлений в отношении 67 потерпевших, однако, по оперативным данным, количество обманутых граждан может составлять сотни. лиц, а сумма нанесенного ущерба — несколько миллионов гривен", — рассказали в полиции.

Полицейские провели ряд обысков – изъято более 40 тысяч долларов США и 350 тысяч гривен наличными, два элитных автомобиля, украшения с бриллиантами, мобильные телефоны, ноутбуки, добытые преступным путем и банковские карточки и черные записи, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц.

Человек через Интернет выманил у людей более 880 000 гривен.

Человек через Интернет выманил у людей более 880 000 гривен.

Человек через Интернет выманил у людей более 880 000 гривен.

Полицейские обращаются ко всем гражданам, которые стали жертвами мошеннической схемы и пользовались услугами, опубликованными на сайтах https://workhub2018.com.ua/ и https://e-work.com.ua/, сообщить о таких фактах в ближайший отдел полиции или по номеру 102.

Напомним, на Волыни женщина отдала более 700 тысяч грн мошеннику, который обещал приехать к ней и жениться.

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