"Мусора больше, чем самой реки": в Киеве обнародовано фото Лыбиди, находящейся в ужасном состоянии

Фотографии сделаны вблизи улицы Антоновича в Голосеевском районе, местность Новая Застройка.
В Киеве обнародованы фото реки Лыбидь, которая сейчас находится в ужасном состоянии.
Фотографии сделаны вблизи улицы Антоновича в Голосеевском районе, местность Новая Застройка.
Об этом сообщил паблик "Типичный Киев".
На фото видно, что и берег реки, и сама Лыбидь засыпаны мусором.
"Вот вам немного фотографий реки Лыбидь возле улицы Антоновича. Хотя там уже скоро мусора будет больше, чем самой реки", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в мае река Лыбидь окрасилась в ядовито желтый цвет. ТСН.ua обратился в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, там сообщили о результатах анализа проб воды, отобранных из ее русла. Пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака, а также фенолов.
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