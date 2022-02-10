"Мусора больше, чем самой реки": в Киеве обнародовано фото Лыбиди, находящейся в ужасном состоянии

"Мусора больше, чем самой реки": в Киеве обнародовано фото Лыбиди, находящейся в ужасном состоянии

Фотографии сделаны вблизи улицы Антоновича в Голосеевском районе, местность Новая Застройка.

В Киеве обнародованы фото реки Лыбидь, которая сейчас находится в ужасном состоянии.

Фотографии сделаны вблизи улицы Антоновича в Голосеевском районе, местность Новая Застройка.

Об этом сообщил паблик "Типичный Киев".

На фото видно, что и берег реки, и сама Лыбидь засыпаны мусором.

"Вот вам немного фотографий реки Лыбидь возле улицы Антоновича. Хотя там уже скоро мусора будет больше, чем самой реки", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в мае река Лыбидь окрасилась в ядовито желтый цвет. ТСН.ua обратился в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, там сообщили о результатах анализа проб воды, отобранных из ее русла. Пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака, а также фенолов.

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