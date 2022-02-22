Можно отслеживать армию РФ на границе: програмисты из Киева создали интерактивную карту

Можно отслеживать армию РФ на границе: програмисты из Киева создали интерактивную карту

В сети публикуют полный исторический архив передвижений военной техники РФ.

Команда програмистов – волонтеров из Киева создала интерактивную карту, где можно отслеживать присутствие и перемещение российской армии у границы Украины.

Авторы проекта Kordon.io своих имен не раскрывают, только пишут о своей системе мониторинга в Twitter.

"Наша цель – улучшить качество и оперативность информации, что может помочь вооруженным силам и уменьшить поток дезинформации", — сообщили специалисты.

На своей странице они также публикуют полный исторический архив передвижений военной техники во всех известных им локациях.

"Мы не публикуем внутреннюю разведывательную информацию, освещая только те локации, которые публично известны на сегодняшний день", — подчеркивают разработчики.

kordon.io

Они объяснили, что используют данные спутниковых радаров, чтобы не зависеть от погодных условий, и смогут помочь восстановить хронологию в случае военных провокаций с участием скоплений военной техники.

Авторы добавили, что спутниковые снимки – это не всегда просто, особенно когда дело касается радарных данных. Сейчас они ищут волонтеров, которые возьмутся комментировать полученные данные для предотвращения дезинформации среди населения.

Напомним, что жители временно оккупированного Донецка сообщили о том, что видели большую колонну танков и бронетехники. Она якобы двигалась в северо-западном направлении, к линии столкновения, через несколько часов после выступления президента России Владимира Путина о признании "Л/ДНР".

kordon.io

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