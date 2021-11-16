Можно ли заранее накупить поездок в метро по старым ценам: "загадочное" объяснение КГГА о билетах по 20 гривен

Можно ли заранее накупить поездок в метро по старым ценам: "загадочное" объяснение КГГА о билетах по 20 гривен

Новые тарифы планируют ввести с 1 января.

В Киеве нынешние цены за проезд в коммунальном общественном транспорте будут действовать еще полтора месяца. А уже с 1 января 2022 года они могут вырасти в два с половиной раза – базовая стоимость поездки с нынешних 8 гривен может вырасти до 20 гривен.

Об этом 16 ноября сообщает Киевская городская государственная администрация.

Как и сейчас, в будущем будут действовать скидки на "оптовые" покупки поездок в электронных билетах. Сегодня, если покупать от 50 поездок, можно получить минимальный тариф за одну поездку в 6,5 грн. В будущем такая минимальная цена составит 15 гривен.

В то же время, сейчас можно купить поездок наперед по старым ценам и ездить после Нового года. Однако, как долго эти купленные поездки будут действовать, не "сгорят" ли они, сколько можно купить заранее, в КГГА четкого ответа так пока и не дали.

"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривны и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", — сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Правда, он не уточнил, что означает это "некоторое время".

Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 января 2022 года:

Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот). При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.

При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.

Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.

Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.

В КГГА уточнили, что "город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения".

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