Можно ли заранее накупить поездок в метро по старым ценам: "загадочное" объяснение КГГА о билетах по 20 гривен

Новые тарифы планируют ввести с 1 января.
В Киеве нынешние цены за проезд в коммунальном общественном транспорте будут действовать еще полтора месяца. А уже с 1 января 2022 года они могут вырасти в два с половиной раза – базовая стоимость поездки с нынешних 8 гривен может вырасти до 20 гривен.
Об этом 16 ноября сообщает Киевская городская государственная администрация.
Как и сейчас, в будущем будут действовать скидки на "оптовые" покупки поездок в электронных билетах. Сегодня, если покупать от 50 поездок, можно получить минимальный тариф за одну поездку в 6,5 грн. В будущем такая минимальная цена составит 15 гривен.
В то же время, сейчас можно купить поездок наперед по старым ценам и ездить после Нового года. Однако, как долго эти купленные поездки будут действовать, не "сгорят" ли они, сколько можно купить заранее, в КГГА четкого ответа так пока и не дали.
"В настоящее время киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 гривны и некоторое время пользоваться коммунальным транспортом по старым ценам", — сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Правда, он не уточнил, что означает это "некоторое время".
Как сэкономить на стоимости проезда в общественном транспорте в Киеве с 1 января 2022 года:
- Для владельцев "Карты киевлянина" проезд будет стоить 12 гривен, независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- При покупке одновременно 50 поездок (электронный билет) тариф уменьшается на 5 гривен – одна поездка будет стоить 15 гривен, а все 50 поездок – 750 гривен. Общая экономия за приобретение 50 поездок – 250 гривен.
- При пополнении электронного билета на меньшее количество поездок будут действовать скидки.
- Можно приобрести месячные проездные билеты со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
- Остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24, 48 и 72 часа.
В КГГА уточнили, что "город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения".
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