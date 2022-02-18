"Можно купить икру!": украинцев разозлили космические цены на овощи (фото)

Цены на огурцы стартуют от 119 грн.

Украинцев разозлили космические цены на овощи в популярных супермаркетах. Огурцы продают по 139 грн за килограмм, а помидоры по 100 и даже 349 грн.

Ценники показали в Сети жители Днепра и Киева.

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Судя по фото, обычные крупные помидоры можно купить за 89,99 грн, коктейльные – 99,99 грн, черри – 349,60 грн.

Цены на огурцы стартуют от 119 грн, в другом магазине – 139 грн за килограмм.

"Подождем летнего урожая", "Скоро вообще ничего брать не будем", "Наверное, из Антарктиды поставили", "Если бы у них еще был вкус огурцов", "Вот и ломай голову теперь: или икры красной купить, или огурцов", — написали украинцы в комментариях.

Напомним, что хлеб снова подскочил в цене. Как свидетельствуют данные на портале Министерства финансов, за месяц его стоимость в магазинах выросла более чем на две гривны.

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Насколько подорожали овощи – Экономические новости

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