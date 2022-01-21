"Можно и зацепиться": в Киеве на мосту Метро проваливается кусок плиты (видео)

Пешеходам советуют быть осторожными.
В Киеве на мосту Метро под ногами пешеходов практически исчезает земля.
Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Поэтому следует быть очень осторожными.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
"Пробегал вчера через мост Метро, как вдруг из-под ног буквально исчезла земля. Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет… Будьте осторожны и привет местным властям", — говорится в сообщении.
Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.
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