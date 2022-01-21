"Можно и зацепиться": в Киеве на мосту Метро проваливается кусок плиты (видео)

"Можно и зацепиться": в Киеве на мосту Метро проваливается кусок плиты (видео)

Пешеходам советуют быть осторожными.

В Киеве на мосту Метро под ногами пешеходов практически исчезает земля.

Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Поэтому следует быть очень осторожными.

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Об этом сообщил "Киев Оперативный".

"Пробегал вчера через мост Метро, как вдруг из-под ног буквально исчезла земля. Кусок плиты на мостовом тротуаре просто гуляет… Будьте осторожны и привет местным властям", — говорится в сообщении.

В Киеве на мосту Метро проваливается кусок плиты

Напомним, мосты Киева находятся в аварийном состоянии. Об этом свидетельствуют результаты проверок, проводимых инженерами после частичного разрушения Шулявского путепровода. Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что каждый день молится о том, чтобы на мостах Киева не произошло аварийных ситуаций.

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