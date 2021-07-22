Может упасть на голову: в Киеве в переходе на Европейской площади падает плитка

Прохожим стоит быть осторожными, чтобы не попасть под плиткопад.

В Киеве в подземном переходе на Европейской площади отваливается плитка.

Прохожим стоит быть осторожными, чтобы не попасть под плиткопад.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади — здесь отваливается плитка. Реально может упасть на голову", — говорится в подписи под видео.

Напомним, в Киеве с потолка подземного перехода возле станции метро "Героев Днепра" падают камни.

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