Может упасть на голову: в Киеве в переходе на Европейской площади падает плитка

Прохожим стоит быть осторожными, чтобы не попасть под плиткопад.
В Киеве в подземном переходе на Европейской площади отваливается плитка.
Прохожим стоит быть осторожными, чтобы не попасть под плиткопад.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади — здесь отваливается плитка. Реально может упасть на голову", — говорится в подписи под видео.
Напомним, в Киеве с потолка подземного перехода возле станции метро "Героев Днепра" падают камни.