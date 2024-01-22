Может привести к техногенной катастрофе: в ДБР подробно рассказали о незаконной схеме застройки Киевской ГЭС

Застройка территорий, на которой расположена Киевская ГЭС, может привести к техногенной катастрофе. Именно поэтому любые постройки там запрещены законом.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

По его словам, на территории Лебедевского и Хотяновского сельских советов Вышгородского района Киевской области размещена левобережная защитная плотина "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" ПАО "Укргидроэнерго". Ее протяженность – более 65 километров площадью три тысячи гектар. Она является гидротехническим сооружением, которое принадлежит объекту государственной собственности, который находится в ведении Минэкономики.

В то же время получить разрешение на выделение земель на территории может быть предоставлено только в аренду для сенокосения или выпаса, ведения лесохозяйственной, охотничьей или рыбохозяйственной деятельности.

"Застройка на этом участке не просто так запрещена законом — это может привести к техногенной катастрофе, от которой, кстати, могли пострадать не только жители этих городков, но и киевляне", — акцентировал Алексей Сухачев.

Он добавил, что в качестве примера застройка прибрежной территории осложнила работникам Киевской ГЭС осуществление регламентных и других работ. Однако земля расположена в живописном месте, недалеко от мегаполиса и привлекательна для застройщиков и клиентов. На этой территории в последние десять лет как на дрожжах начали расти элитные коттеджные городки.

"В январе 2022 года Бюро передали расследование уголовного производства по факту завладения земель и гидротехнических сооружений на территории Киевской области, которое с 2014 года расследовалось разными органами досудебного расследования. К схеме, в том числе причастны должностные лица Госгеокадастра и другие чиновники, являющиеся субъектами Государственного бюро расследований. Следователи ДБР с 2022 года активно включились в работу, провели большой объем следственных действий, провели многие необходимые экспертизы, которые позволили доказать причастность к этой сделке не только местных чиновников и должностных лиц Госгеокадастра Киевщины, но и известных бизнесменов — застройщиков", — рассказали в ДБР .

Правоохранители уже задокументировали незаконную приватизацию более 7 гектаров. В настоящее время принимаются меры по доведению причастности указанных лиц к завладению около 300 га земель ориентировочной стоимостью 1,1 млрд гривен.

“В настоящее время установлено 12 человек, причастных к сделке, но это далеко не весь список. Среди тех, кто уже получил подозрения – три известных бизнесмена, которые поделили между собой территорию, ”договорились” со всеми, кто принимает нужные для них решения и начали реализовывать свою сделку”, — отметили в ДБР.

Что интересно, чиновники выдавали землю на территории Киевской ГЭС вроде бы для ведения хозяйства, в том числе подставным лицам, которых подыскивали подручные бизнесменов за 1 тысячу гривен. Затем компании бизнесменов покупали у них эти участки за бесценок. Далее происходило строительство элитного жилья, которое продавалось по цене от 500 тысяч долларов США и выше, но при этом новому владельцу продавался только земельный участок, налоги от продаж дома не начислялись и не уплачивались.

Чтобы избежать установленной процедуры ввода жилого дома в эксплуатацию, выдавались справки, в которых указывалось заведомо ложные данные о том, что дома построены до 1991 года.

"Сейчас сообщено о подозрении четырем фигурантам по ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины, которым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесению залогов", — подчеркнули в ДБР.

Напомним, что Игорю Мазепе инкриминируют незаконное получение прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

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