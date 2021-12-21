"Может, пора найти в этом смысл?": в Киеве во время снегопада укладывали асфальт (видео)

Рабочие не прекратили работу, когда столицу стало заметать снегом.
На одной из улиц Киева вечером в понедельник, 20 декабря, рабочие укладывали асфальт во время обильного снегопада.
Соответствующее видео сняли очевидцы и опубликовали в Сети.
В комментариях под ним пользователи возмутились и не поняли, почему мужчины не прекратили работу, когда столицу стало заметать снегом. На записи видно, как дорожный каток ездит по дороге, покрытой слоем снега.
"Насяльника сказал доделать сегодня", "В Киеве выпал снег — пора класть асфальт", "Это не впервые. Может, пора найти в этом смысл?)", "Кто платит за такое? Бюджет?" — написали в комментариях.
Отметим, что в Киеве ночью дороги и тротуары чистили 317 единиц техники. Большинство улиц сейчас расчищены от снега. Однако в соцсетях пишут, что снег настолько сковал столицу, что добраться из пригорода до метро оказалось более чем тяжело. В больших пробках стояли водители на мостах и главных автомагистралях.
По прогнозам синоптиков, погода в Киеве во вторник, 21 декабря, будет пасмурной, со снегом и гололедицей. Небо прояснится поближе к вечеру, а мелкий снег должен закончиться в первой половине дня. Больше осадков не прогнозируется.
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