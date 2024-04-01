Может ли Россия снова пойти на Киев: представитель ТРО рассказал, к чему надо готовиться (видео)

Россия – это страна, не имеющая своей истории, поэтому для них важен Киев, и мы должны готовиться, отметил Алексей Фандецкий.

Для Путина очень важно захватить столицу Украины, поэтому нельзя исключать повторного наступления россиян на Киев. И нужно к этому готовиться.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий с позывным "Фантом".

Фандецкий отметил, что Россия – это страна, не имеющая своей истории, "поэтому для них важен Киев". По его словам, на сегодняшний день никто точно не может ответить, может ли такое наступление повториться.

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"Реально ли это? Мы уже знаем, что такое война, когда она неожиданная. Мы должны сейчас готовиться. Нынешний Главнокомандующий ВСУ построил линии обороны достаточно мощные. Мы благодарим Бога и наше командование, руководство страны, что мы на третий год сделали то, что должны были сделать сразу", – добавил он.

Представитель ТРО подчеркнул, что и такой вариант нельзя исключать, потому что Украина сегодня воюет не против "чмобиков", а против противника, который технологически развит и имеет хорошее вооружение. Враг организован – "это не террористы, которые бегают и просто стреляют в воздух".

В то же время Фандецкий отметил, что в Украине есть армия, имеющая 10-летний опыт войны, а также сплоченное общество, которое поддерживает армию.

"Столица – это всегда мотивационное место, потому что, потеряв столицу, мы заканчиваем войну, потом еще может быть партизанская война, но эмоционально страна "проседает". Столица очень важна – это центр принятия решений", – пояснил он.

По словам "Фантома", в 2022 году весь мир увидел, что мы не сдали столицу и даже шутят, что украинцы "с помощью швабр и веников" выбили россиян. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в ТРО было около 80% гражданских.

"Меня это пугало. Я говорил командиру своему: "Можно я пойду в Ирпень и умру красиво". Потому что было трудно понять, что можно сделать с новичками. Но это было круто, потому что эти новички просто поглощали все, как губки. Учились очень быстро воевать. Тогда я понял, как кадровый военный, что когда человек хочет, то он учится очень быстро", – рассказал он.

Фандецкий добавил, что те, кто пришел в ТРО в начале полномасштабного вторжения, часто не понимали, что делать с автоматами и только фотографировались. Однако прошел буквально месяц войны, и это уже были бойцы ТРО, которые умело защищали и освобождали Киевщину вместе с другими подразделениями ВСУ.

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