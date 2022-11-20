Может ли Киев полностью остаться без электроснабжения: в ДТЭК оценили риски

Теоретически отключение электричества во всем Киеве после очередного ракетного удара возможно, но такая вероятность низкая.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала Freedom.

“У нас есть уже регионы, где нет света. Давайте возьмем Херсон. Пока мы его не восстановим, сколько времени для этого нужно месяц, две недели. Первые 29 населенных пунктов, где живут 7-8 тысяч потребителей, получили свет еще на этой неделе. Это север Херсонской области. Так свет будет возвращаться дальше — Берислав, Херсон, но на это нужно больше времени. Далее Харьковская область, которая была деоккупирована еще в начале сентября, там некоторые районы до сих пор не имеют света, а у нас уже 20 ноября. Потому что там трудно обеспечить снабжение туда электричества, нужно восстановить полностью разрушенные электросети, чем мы сейчас и занимаемся. Может ли подобная ситуация произойти, например, в Киеве? В Киеве вероятность так теоретическая, но степень этой вероятности низкая”, — сказал он.

Сахарук сообщил, что Киев хорошо защищен системами противовоздушной обороны. По его мнению, ситуация, когда по всей столице одновременно пропадет свет маловероятная.

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В Киеве, в отличие от таких региональных систем, большое количество систем ввода электроэнергии в Киев, большое количество генерации в Киеве. Поэтому теоретически, конечно, возможен такой удар по всем этим объектам, почему-то вдруг не сработает ПВО и будет одновременно выключить свет во всем городе. Вероятна такая история? Теоретически да. Но я думаю, что этот риск можно принять. У нас есть улучшающаяся ПВО в Киеве, и последние атаки показали, что она работает гораздо лучше, чем было раньше. Мы многое сделали по укреплению объектов, и у нас уже есть восстановленные и восстанавливаемые объекты”, — подытожил он.

Ранее в ДТЭК рассказали, как проходит реанимация энергосистемы после обстрелов.

Угроза блекаута в Киеве

Напомним, издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них.

Центр противодействия дезинформации пояснил, что слухи об эвакуации украинцев из крупных городов в случае блекаута в стране – российская ИПСО (информационно-психологическая операция) для нагнетания паники.

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