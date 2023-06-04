Может быть действительно нокаут: на сайте президента появилась петиция об отстранении Виталия Кличко

По мнению автора петиции, именно на КГГА возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения.

На сайте президента появилась петиция об отстранении от должности главы КГГА Виталия Кличко на период проведения досудебного расследования. Речь идет о трагедии возле закрытого укрытия в Деснянском районе. Тогда погибли три человека.

Соответствующую петицию опубликовал 2 июня Дмитрий Кравченко.

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Автор инициативы обращается к президенту Владимиру Зеленскому. Агрументирую свою просьбу тем, что "1 июня весь народ Украины стал свидетелем вопиющей безответственности ряда должностных лиц Киевской городской государственной администрации, которую возглавляет Кличко Виталий Владимирович".

"Так, по сообщению в СМИ со ссылкой на пострадавших и свидетелей происшествия 01.06.2023 года граждане Украины, в том числе и ребенок, пытались попасть на объект гражданской защиты в г. Киеве во время ракетной атаки. Однако , в силу безответственного отношения к исполнению своих служебных обязанностей административной вертикали КГГА, их преступному бездействию — осуществить свое намерение защититься от поражения они не смогли и погибли на месте", — говорится в тексте.

По мнению автора петиции, именно на КМВА возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения.

"Прошу Вас отстранить Председателя КГГА Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей Председателя КГГА на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами. По моему мнению, подобный шаг позволит нивелировать потенциальное влияние виновных чиновников на свидетелей происшествия и обеспечит полное, беспристрастное и беспристрастное расследование", – подытожил Кравченко.

По состоянию на 4 июня есть 1397 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей длится 90 дней.

Трагедия возле закрытого укрытия в Киеве

Напомним, ночью 1 июня в Киеве возле закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека: 9-летняя девочка и ее 34-летняя мама, а также 33-летняя женщина. После трагического инцидента Комиссия Киевсовета приняла решение о круглосуточном доступе к укрытиям и начала проверку всех бомбоубежищ.

Голосеевский районный суд столицы отправил под круглосуточный домашний арест руководителя поликлиники в Деснянском районе Киева , а также заместителя директора поликлиники по технической части.

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