Мошенники собирают средства якобы на ВСУ от имени главы Макаровской громады: что известно

Вадим Токарь подчеркнул, что ни он, ни старосты, ни заместители никому не звонят по телефону с просьбой перевести средства на карточку или передать их наличными.

Мошенники от имени главы Макаровской громады Вадима Токаря звонят людям и просят перевести средства якобы в поддержку ВСУ на частную карточку.

Об этом сообщил сам глава громады в Telegram.

"Неизвестные лица звонят по телефону от моего имени, просят перевести средства якобы на поддержку ВСУ на частную карточку. Предлагают от моего имени "помощь" в продаже земельных участков, домов, квартир. Конечно, за вознаграждение", — говорится в сообщении.

Номер телефона, с которого звонили мошенники

Глава громады подчеркнул, что ни он, ни старосты, ни заместители или другие работники никому не звонят по телефону с просьбой перевести средства на карточку или передать их наличными.

Людей призывают быть внимательными, мошенники могут звонить, писать, коммуникировать другим способом от имени главы громады или представляться сотрудниками поселкового совета.

Напомним, ранее известный ветеран Олег Симороз заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве.

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