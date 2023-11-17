"Мошенники собирают наличные деньги на ВСУ": известный ветеран заявил о разоблачении псевдоволонтеров в Киеве

Активисты пришли к одной из точек возле метро "Героев Днепра".

Вечером, 16 ноября, военный и активист Олег Симороз посетил точки сбора средств возле станции метро "Героев Днепра".

"Молодые люди в форме клянчат "донаты на ВСУ" наличными в ящик. В разговоре с ними мы узнали, что они не служили и, соответственно, они не имеют никакого морального права одевать мультикам. Далее мы узнаем, что они работают здесь за ставку заработной платы, которую выплачивает фонд по деньгам, которые люди донатят на ВСУ", — написал военный.

Ветеран ВСУ добавил, что через несколько часов активисты слышали угрозы, насмешки над ранеными военными, а также увидели "титушек".

На место прибыли работники Оболонского райуправления полиции Киева. В полиции Киева сообщили, что правоохранители на месте урегулировали конфликт и доставили в управление полиции пятерых представителей благотворительного фонда.

В полиции уже отреагировали на скандал и приступили к проверке законности деятельности БФ "Врятуй рідну країну".

Событие квалифицировали как мошенничество и внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 Уголовного кодекса. В рамках производства обещают проверить всех представителей фонда, а также документацию учреждения.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенников, собиравших деньги на лечение военных и детей.

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