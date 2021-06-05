Мошенники подделали документы и присвоили недвижимость в центре Киева стоимостью более 4 млн гривен

На помещение наложен арест с целью недопущения их дальнейшего отчуждения.

Мошенники подделали документы и присвоили недвижимость в центре Киева стоимостью более 4 млн гривен.

Окружная прокуратура требует вернуть городу эти нежилые помещения площадью 129 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом по ул. Бульварно-Кудрявской в Киеве. С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины окружной прокуратурой заявлен иск в суд об истребовании имущества в пользу территориальной общины столицы", — говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках уголовного производства на указанные помещения наложен арест с целью недопущения их дальнейшего незаконного отчуждения.

Следствие продолжается.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, "Столичный" возобновил работу после конфликта с метанием петард и дымовых пакетов. Входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей.

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