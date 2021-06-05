На помещение наложен арест с целью недопущения их дальнейшего отчуждения.
Мошенники подделали документы и присвоили недвижимость в центре Киева стоимостью более 4 млн гривен.
Окружная прокуратура требует вернуть городу эти нежилые помещения площадью 129 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"Так, при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве окружная прокуратура установила, что злоумышленники подделали свидетельство о праве собственности и незаконно завладели коммунальным имуществом по ул. Бульварно-Кудрявской в Киеве. С целью восстановления нарушенных прав территориальной общины окружной прокуратурой заявлен иск в суд об истребовании имущества в пользу территориальной общины столицы", — говорится в сообщении прокуратуры.
В рамках уголовного производства на указанные помещения наложен арест с целью недопущения их дальнейшего незаконного отчуждения.
Следствие продолжается.
Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
Напомним, "Столичный" возобновил работу после конфликта с метанием петард и дымовых пакетов. Входные ворота работают, а охрана пропускает торговцев и покупателей.